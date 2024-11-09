Де Дзерби: Я готов покинуть «Марсель» без денежной компенсации

Главный тренер «Марселя»отреагировал на критику в свой адрес после сенсационно поражения от «Осера» (1:3) в 11-м туре чемпионата Франции.

«Если проблема во мне, я готов уйти. Без денег, мне нужна компенсация. Остальное меня не волнует...Я уже сообщил об этом президенту.

Я не хочу оправдываться и нести чушь. Не собираюсь прятаться, нам просто нужно смотреть реальности в лицо», — приводит слова итальянского специалиста RMC Sport.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 11-ти туров, отставая от «Пари Сен-Жермен» на шесть очков.

Де Дзерби возглавил «Марсель» перед началом текущего сезона.