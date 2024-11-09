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    Де Дзерби: Я готов покинуть «Марсель» без денежной компенсации

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    Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби отреагировал на критику в свой адрес после сенсационно поражения от «Осера» (1:3) в 11-м туре чемпионата Франции.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Если проблема во мне, я готов уйти. Без денег, мне нужна компенсация. Остальное меня не волнует...Я уже сообщил об этом президенту.

    Я не хочу оправдываться и нести чушь. Не собираюсь прятаться, нам просто нужно смотреть реальности в лицо», — приводит слова итальянского специалиста RMC Sport.

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    • «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 11-ти туров, отставая от «Пари Сен-Жермен» на шесть очков.

    Де Дзерби возглавил «Марсель» перед началом текущего сезона.

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