«Челси» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

В 11-м туре АПЛ состоится лондонское дерби, в которомна своем «Стэмфорд Бридж» примет

В конце прошлого сезона «Арсенал» разгромил «Челси» на своем поле 5:0, но с тех пор «аристократы» стали более стабильно играть, не допуская таких серьезных промахов.

Команды идут нога в ногу в турнирной таблице, имея по 18 очков. При этом «Челси» в прошлом туре добился ничьи с МЮ (1:1), а «Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:1).

Прогнозы и ставки

Несмотря на форму «Арсенала» и его кадровые потери, он вызывает у аналитиков больше симпатий.

Он выступает фаворитом у букмекеров. Его победа оценивается в 2.45 , а победа «Челси» — в 2.85 . На ничью ставки принимаются с котировкой 3.40 .

, а победа «Челси» — в . На ничью ставки принимаются с котировкой . Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет равным и дали свой прогноз с коэффициентом 3.40 .

считают, что матч будет равным и дали свой прогноз с коэффициентом . У искусственного интеллекта победил «Арсенал» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео здесь вы найдете подробную предматчевую статистику и составы команд, а также котировки букмекеров.