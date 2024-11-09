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    Смотреть онлайн матча «Челси» — «Арсенал» 10.11.2024. Прямая трансляция в 19:30

    «Челси» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 11-м туре АПЛ состоится лондонское дерби, в котором «Челси» на своем «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал».

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    В конце прошлого сезона «Арсенал» разгромил «Челси» на своем поле 5:0, но с тех пор «аристократы» стали более стабильно играть, не допуская таких серьезных промахов.

    Команды идут нога в ногу в турнирной таблице, имея по 18 очков. При этом «Челси» в прошлом туре добился ничьи с МЮ (1:1), а «Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:1).

    Прогнозы и ставки

    Несмотря на форму «Арсенала» и его кадровые потери, он вызывает у аналитиков больше симпатий.

    • Он выступает фаворитом у букмекеров. Его победа оценивается в 2.45, а победа «Челси» — в 2.85. На ничью ставки принимаются с котировкой 3.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет равным и дали свой прогноз с коэффициентом 3.40.

    • У искусственного интеллекта победил «Арсенал» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео здесь вы найдете подробную предматчевую статистику и составы команд, а также котировки букмекеров.

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