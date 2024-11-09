Анчелотти: Фергюсон, Гвардиола и Лобановский выиграли больше меня, я не лучший тренер

Главный тренерне считает себя лучшим тренером последних лет.

«Не думаю, что я привнес какое-то новшество в футбол. Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты — звезды шоу.

Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня — Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский.

И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили», — сказал Анчелотти beIN Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне специалист вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

После 11-и туров в Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 24 очками в активе.