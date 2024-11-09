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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Анчелотти: Фергюсон, Гвардиола и Лобановский выиграли больше меня, я не лучший тренер

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает себя лучшим тренером последних лет.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Не думаю, что я привнес какое-то новшество в футбол. Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты — звезды шоу.

    Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня — Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский.

    И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили», — сказал Анчелотти beIN Sports.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне специалист вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

    После 11-и туров в Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 24 очками в активе.

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