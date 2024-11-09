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    Источник: Мбаппе и другие игроки «Реала» выступили за отставку Анчелотти

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой «сливочных». Об этом сообщает El Gol Digital.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    Стало известно, что на фоне неудачных результатов команды в последнее время звездные игроки «Реала» выступили за отставку Анчелотти. Речь идет о Федерико Вальверде, Килиане Мбаппе, Ферлане Менди, Орельене Чуамени и Эдуарде Камавинге.

    Винисиус, в свою очередь, поддерживает Анчелотти, с которым нашел общий язык. Нападающий желает, чтобы тренер возглавил сборную Бразилии.

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    • Напомним, что 26-го октября «Реал» проиграл «Барселоне» в рамках Примеры со счетом 0:4, а затем уступил «Милану» в рамках общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

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