Источник: Мбаппе и другие игроки «Реала» выступили за отставку Анчелотти

Главный тренерпотерял контроль над раздевалкой «сливочных». Об этом сообщает El Gol Digital.

Стало известно, что на фоне неудачных результатов команды в последнее время звездные игроки «Реала» выступили за отставку Анчелотти. Речь идет о Федерико Вальверде, Килиане Мбаппе, Ферлане Менди, Орельене Чуамени и Эдуарде Камавинге.

Винисиус, в свою очередь, поддерживает Анчелотти, с которым нашел общий язык. Нападающий желает, чтобы тренер возглавил сборную Бразилии.

Напомним, что 26-го октября «Реал» проиграл «Барселоне» в рамках Примеры со счетом 0:4, а затем уступил «Милану» в рамках общего этапа Лиги чемпионов (1:3).