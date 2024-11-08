Жирков: Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время, важно наладить быт

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
«Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время. Важно наладить быт. У него есть семья — всё это влияет. Потому что с семьёй уже будут другие проблемы и потребуется больше времени на адаптацию в команде.
По себе знаю, когда приходишь на тренировку в Англии, всё забывается. Но возвращаешься домой — все проблемы всплывают: паспорта, визы, ещё что-то. Может, сейчас помогают агенты, но у меня в Англии не было агента», — сказал Жирков Чемпионату.
Ранее экс-защитник сборной России посоветовал полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову уезжать в Европу.