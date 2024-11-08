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    Жирков: Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время, важно наладить быт

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    Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал о том, как адаптировался к жизни в Англии после перехода в стан «синих».

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время. Важно наладить быт. У него есть семья — всё это влияет. Потому что с семьёй уже будут другие проблемы и потребуется больше времени на адаптацию в команде.

    По себе знаю, когда приходишь на тренировку в Англии, всё забывается. Но возвращаешься домой — все проблемы всплывают: паспорта, визы, ещё что-то. Может, сейчас помогают агенты, но у меня в Англии не было агента», — сказал Жирков Чемпионату.

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