Жирков: Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время, важно наладить быт

Бывший защитникрассказал о том, как адаптировался к жизни в Англии после перехода в стан «синих».

«Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время. Важно наладить быт. У него есть семья — всё это влияет. Потому что с семьёй уже будут другие проблемы и потребуется больше времени на адаптацию в команде.

По себе знаю, когда приходишь на тренировку в Англии, всё забывается. Но возвращаешься домой — все проблемы всплывают: паспорта, визы, ещё что-то. Может, сейчас помогают агенты, но у меня в Англии не было агента», — сказал Жирков Чемпионату.

Ранее экс-защитник сборной России посоветовал полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову уезжать в Европу.