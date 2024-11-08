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    Анчелотти: Моя цель — выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — еще одну

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своих личных задачах на будущее.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Прежде чем завершить карьеру, мне бы хотелось выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — ещё одну. Каждый тренер хочет подняться на вершину, но тренировать "Реал"… Этот клуб особенный и лучший в мире ввиду своей истории, атмосферы, болельщиков.

    Моя цель состояла в том, чтобы однажды оказаться здесь. Ещё есть "Милан" — лучший клуб для изучения футбола. У меня была возможность тренировать две эти команды», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В настоящий момент «Реал» занимает только 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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