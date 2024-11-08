Анчелотти: Моя цель — выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — еще одну

Главный тренер мадридскоговысказался о своих личных задачах на будущее.

«Прежде чем завершить карьеру, мне бы хотелось выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — ещё одну. Каждый тренер хочет подняться на вершину, но тренировать "Реал"… Этот клуб особенный и лучший в мире ввиду своей истории, атмосферы, болельщиков.

Моя цель состояла в том, чтобы однажды оказаться здесь. Ещё есть "Милан" — лучший клуб для изучения футбола. У меня была возможность тренировать две эти команды», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В настоящий момент «Реал» занимает только 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.