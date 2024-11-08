ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
    Все новости спорта

    Анчелотти: Пока Мбаппе не может показать свою лучшую версию

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Он хорошо тренируется, но переживает трудные времена, как и каждый из нас. Как и все, Килиан должен воспринимать эту ситуацию как шанс, чтобы резко спрогрессировать, проявить концентрацию и характер. Именно так нужно решать проблемы.

    Трудности, с которыми сталкивается он, затрагивают всех: пока Мбаппе не может показать свою лучшую версию. Но он должен прожить этот момент с мыслями, что сумеет стать лучше в будущем. Я убеждён, что он добьётся успеха», — приводит слова Анчелотти AS.

  • Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
  • Изучаем турнирное положение после 4 туров общего этапа Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

    В следующем матче «сливочные» сыграют против «Осасуны» в рамках 13-го тура испанской Примеры завтра, 9-го ноября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!
  • «Марсель» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?
  • «Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сочи» подтвердит статус фаворита
  • «Ротор» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры