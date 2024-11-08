Анчелотти: Пока Мбаппе не может показать свою лучшую версию

Главный тренервысказался о состоянии нападающего команды

«Он хорошо тренируется, но переживает трудные времена, как и каждый из нас. Как и все, Килиан должен воспринимать эту ситуацию как шанс, чтобы резко спрогрессировать, проявить концентрацию и характер. Именно так нужно решать проблемы.

Трудности, с которыми сталкивается он, затрагивают всех: пока Мбаппе не может показать свою лучшую версию. Но он должен прожить этот момент с мыслями, что сумеет стать лучше в будущем. Я убеждён, что он добьётся успеха», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

В следующем матче «сливочные» сыграют против «Осасуны» в рамках 13-го тура испанской Примеры завтра, 9-го ноября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.