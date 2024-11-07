Титов о дисквалификации Роши: Нужно было давать от пяти матчей

Экс-капитанвысказался о дисквалификации защитниказа драку с полузащитником «красно-белых»

«Всякое было и на моём веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть.

Сегодня любое движение в сторону лица — минимум жёлтая, а возможно, и красная карточка. Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова — это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», — сказал Титов Чемпионату.

Напомним, что в московском дерби «Спартак» всухую обыграл ЦСКА со счетом 2:0.