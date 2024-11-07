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    Титов о дисквалификации Роши: Нужно было давать от пяти матчей

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    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши за драку с полузащитником «красно-белых» Русланом Литвиновым.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Всякое было и на моём веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть.

    Сегодня любое движение в сторону лица — минимум жёлтая, а возможно, и красная карточка. Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова — это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», — сказал Титов Чемпионату.

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