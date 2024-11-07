Семак: Российское гражданство Сантоса будет плюсом для «Зенита»

Главный тренер «Зенита»высказался о том, что бразильский защитникполучил российское гражданство.

Позже стало известно, что Дуглас Сантос больше не считается легионером в России.

«На сегодняшний день, я думаю, у нас все в порядке в плане вариативности стартового состава.

Что касается гражданства, то это его решение, конечно, по возможности где-то нам поможет, будет меньше перестановок или каких-то двойных замен, которые нужны в случае замены одного на другого игрока. Поэтому для нас это плюс», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга».