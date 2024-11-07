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    Семак: Российское гражданство Сантоса будет плюсом для «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский защитник Дуглас Сантос получил российское гражданство.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Позже стало известно, что Дуглас Сантос больше не считается легионером в России.

    «На сегодняшний день, я думаю, у нас все в порядке в плане вариативности стартового состава.

    Что касается гражданства, то это его решение, конечно, по возможности где-то нам поможет, будет меньше перестановок или каких-то двойных замен, которые нужны в случае замены одного на другого игрока. Поэтому для нас это плюс», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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    • Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга».

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