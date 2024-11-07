ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
    Все новости спорта

    Семак: «Ахмат» опасен и в контратаках, и в быстрых атаках

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался про «Ахмат» перед матчем 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет 10 ноября.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Чем опасен "Ахмат" в своей вариации чемпионата России? Состав достаточно хороший, крепкий, много игроков индивидуально сильных. Много собрано в команде дриблёров, игроков, у которых хорошо поставлен дальний удар. Опасны они, естественно, и в контратаках, и в быстрых атаках, на стандартных положениях есть игроки, которые могут пробить штрафной, исполнить хорошо угловой.

    Я думаю, что нас ждёт очень сложный матч. Традиционно практически все матчи за редкими исключениями складываются для нас очень тяжело в Грозном», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» заберёт дежурные 3 очка?
  • «Челси» — «Ноа». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры