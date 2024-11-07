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    Тьерри Анри: «Арсеналу» будет сложно выиграть титул в АПЛ

    Футбол Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Челси
    Бывший капитан «Арсенала» Тьерри Анри считает, что «канониры» в этом сезоне не смогут выиграть чемпионат Англии.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Арсенал» занимает пятое место турнирной таблице АПЛ после десяти туров, отставая от «Ливерпуля» на семь очков.

    «Сейчас "Арсенал" не борется за победу в АПЛ. С такими результатами будет сложно занять первое место.

    Одна из главных проблем заключается в том, что они недостаточно хороши в гостевых матчах. До определенного момента это сходило с рук, но теперь не сходит. Посмотрим, что будет в матче с "Челси".

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    • Я не думаю, что "Арсенал" вылетит из гонки за титул, но считаю, что будет невероятно сложно, потому что нужно догонять большое количество команд. При этом я не вижу предпосылок к краху "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и это проблема», — приводит слова Анри Daily Mail.

    В ближайшем матче «Арсенал» сыграет 10 ноября против «Челси».

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