Тьерри Анри: «Арсеналу» будет сложно выиграть титул в АПЛ

Бывший капитан «Арсенала»считает, что «канониры» в этом сезоне не смогут выиграть чемпионат Англии.

«Арсенал» занимает пятое место турнирной таблице АПЛ после десяти туров, отставая от «Ливерпуля» на семь очков.

«Сейчас "Арсенал" не борется за победу в АПЛ. С такими результатами будет сложно занять первое место.

Одна из главных проблем заключается в том, что они недостаточно хороши в гостевых матчах. До определенного момента это сходило с рук, но теперь не сходит. Посмотрим, что будет в матче с "Челси".

Я не думаю, что "Арсенал" вылетит из гонки за титул, но считаю, что будет невероятно сложно, потому что нужно догонять большое количество команд. При этом я не вижу предпосылок к краху "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и это проблема», — приводит слова Анри Daily Mail.

В ближайшем матче «Арсенал» сыграет 10 ноября против «Челси».