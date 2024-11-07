Ерохин: Сантос может объясниться на русском языке

Хавбек «Зенита»отреагировал на получение защитником Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Сантос не будет считаться легионером в РПЛ? Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

Сантос понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться», — сказал Ерохин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав пятилетнее соглашение.