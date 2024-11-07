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    Ерохин: Сантос может объясниться на русском языке

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на получение защитником Дугласом Сантосом российского гражданства.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Сантос не будет считаться легионером в РПЛ? Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

    Сантос понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться», — сказал Ерохин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав пятилетнее соглашение.

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