Булыкин: Литвинова и Рошу надо было наказать еще и рублем

Бывший футболиствысказался о дисквалификации защитникаи игроказа потасовку в очном матче 14-го тура РПЛ.

«Дисквалификации Роши и Литвинова являются заслуженными, потому что такая драка явно смазала всё впечатление о дерби. Иногда такие моменты случаются, поэтому нужно наказывать, чтобы этого не происходило чаще. Но не нужно давать дисквалификацию на больше матчей, потому что ребята завелись на поле.

Надо было ещё и рублём наказать футболистов за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз перед тем, как драться. У нас хороший КДК, который делает всё грамотно. Я соглашусь с их решением», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в московском дерби «Спартак» всухую обыграл ЦСКА со счетом 2:0.