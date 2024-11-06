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    Источник: «Аль‑Хиляль» хочет расторгнуть контракт с Неймаром

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    По данным издания UOL, клуб саудовской Про-лиги «Аль‑Хиляль» хочет разорвать соглашение с Неймаром.

    Неймар
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    Неймар

    Главной причиной такого решения является высокая травматичность бразильского нападающего.

    В матче азиатской Лиги чемпионов «Аль‑Хиляль» на своем разгромил иранский «Эстегляль» со счетом 3:0, в этой встрече Неймар появился на поле на 58‑й минуте, но не смог доиграть до конца и был заменен.

    В январе «Аль‑Хиляль» хочет расторгнуть контракт с бразильцем, который получает 160 млн евро в год и почти не играет.

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    До этого Неймар пропустил почти год из‑за разрыва крестообразной связки колена. Всего он сыграл 7 матчей и забил один гол за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года.

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