Источник: «Аль‑Хиляль» хочет расторгнуть контракт с Неймаром

По данным издания UOL, клуб саудовской Про-лиги «Аль‑Хиляль» хочет разорвать соглашение с

Главной причиной такого решения является высокая травматичность бразильского нападающего.

В матче азиатской Лиги чемпионов «Аль‑Хиляль» на своем разгромил иранский «Эстегляль» со счетом 3:0, в этой встрече Неймар появился на поле на 58‑й минуте, но не смог доиграть до конца и был заменен.

В январе «Аль‑Хиляль» хочет расторгнуть контракт с бразильцем, который получает 160 млн евро в год и почти не играет.

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До этого Неймар пропустил почти год из‑за разрыва крестообразной связки колена. Всего он сыграл 7 матчей и забил один гол за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года.