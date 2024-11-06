Модрич: Уверен, что мы вернемся на свой уровень

Легенда мадридского «Реала»прокомментировал поражение своего клуба в 4-м туре Лиги чемпионов от «Милана» (1:3).

«Ещё один разочаровывающий вечер для нас. Сложно оценить игру — в определённые моменты мы действовали хорошо, но это был не лучший наш матч. Мы были не так хороши, а "Милан" сыграл лучше.

Дело не в чём-то одном, это касается всей команды в целом. Нам нужно стать лучше как команде, быть более сплочёнными на поле и постараться найти решения, потому что сейчас мы выглядим разделёнными, в том смысле, что на поле мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуть то, что было нашей главной силой все эти годы.

Я уверен, что мы станем лучше, но потребуется время. У нас всего шесть очков, и нам предстоят тяжёлые матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что у нас не получается. Это не кризис, мне не нравится это слово.

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Я здесь уже 12 лет и сталкиваюсь с подобной ситуацией не впервые. Одного качества недостаточно, нужно больше работать в команде, и тогда нам будет легче. Уверен, что мы вернёмся на свой уровень», — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

После четырех матчей «Реал» и «Милан» имеют по 6 очков и идут в середине турнирной таблицы общего этапа ЛЧ.