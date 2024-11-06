Представитель Дзюбы: В вопросе вызова в сборную мяч на стороне Карпина или РФС

Представитель нападающеговысказался о потенциально возможном вызове форварда в сборную России.

«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет. Попытки "навести мосты" не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Всё-таки он тоже сотрудник РФС», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

В нынешнем сезоне Дзюба в семи матчах забил 2 гола и сделал три результативные передачи.