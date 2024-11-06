Агент Батраков опроверг заявление «Локомотива» о новом контракте с игроком

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
«Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте.
Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны "Локомотива" или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует.
Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне он провел в РПЛ 13 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять миллионов евро.