Агент Батраков опроверг заявление «Локомотива» о новом контракте с игроком

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива», прокомментировал заявление председателя совета директором «железнодорожников» Юрия Нагорных о договоренности с игроком по продлению контракта.

«Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте.

Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны "Локомотива" или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует.

Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне он провел в РПЛ 13 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять миллионов евро.