Титов: Многие команды уже раскусили Барко, но без него «Спартаку» будет совсем плохо

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением об аргентинском полузащитнике красно-белых, а также высказался о новичке ЦСКА

В минувшее воскресенье «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:0) в рамках 14-го тура РПЛ.

«Барко — мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. "Спартак" просто реализовал численное большинство.

Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза.

Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

Произвел ли на меня впечатление Пьянич? Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение.

Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцам», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».