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    Титов: Многие команды уже раскусили Барко, но без него «Спартаку» будет совсем плохо

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением об аргентинском полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко, а также высказался о новичке ЦСКА Миралеме Пьяниче.

    Эсекьеле Барко
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    Эсекьеле Барко

    В минувшее воскресенье «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:0) в рамках 14-го тура РПЛ.

    «Барко — мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. "Спартак" просто реализовал численное большинство.

    Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза.

    Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

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    • Произвел ли на меня впечатление Пьянич? Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение.

    Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцам», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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