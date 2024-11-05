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    Тен Хаг был против перехода Зиркзе в «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был против подписания нападающего Джошуа Зиркзе.

    Джошуа Зиркзе
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    Джошуа Зиркзе

    По информации Sun Sport, тен Хаг не хотел, что «Манчестер Юнайтед» покупал 23-летнего футболиста, но руководство клуба проигнорировало его мнение.

    Источник также утверждает, что нидерландский специалист был в ярости, когда узнал, что Зиркзе прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» с лишним весом.

    «Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе этим летом у «Болоньи» за 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне Зиркзе провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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    • Напомним, в конце октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага с поста главного тренера. Новым тренером «красных дьяволов» стал португалец Рубен Аморим.

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