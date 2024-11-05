Тен Хаг был против перехода Зиркзе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»был против подписания нападающего

По информации Sun Sport, тен Хаг не хотел, что «Манчестер Юнайтед» покупал 23-летнего футболиста, но руководство клуба проигнорировало его мнение.

Источник также утверждает, что нидерландский специалист был в ярости, когда узнал, что Зиркзе прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» с лишним весом.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе этим летом у «Болоньи» за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Зиркзе провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, в конце октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага с поста главного тренера. Новым тренером «красных дьяволов» стал португалец Рубен Аморим.