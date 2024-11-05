Личка: Бились старались, но выиграть матч не было возможности

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение своего клуба в первом матча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Бились, старались. К сожалению, качества, которое позволило бы выиграть матч, сегодня не было. С другой стороны, я хотел, чтобы они больше старались, пошли в борьбу, попросту биться, атаковать и делать максимум. Мы могли бы гораздо лучше использовать моменты перехода в атаку.

Потом стандарты — то, о чем мы говорили перед игрой. "Локомотив" в этом силен, мы должны больше играть в корпус, потому что с их центральными защитниками тяжело, они высокие. Я говорил, что надо идти в борьбу, в корпус, чтобы не дать им спокойно сыграть. И, к сожалению, первый гол нам забивает Монтес с углового, а второй — маленький Пиняев головой.

Как вообще можно объяснить гол Сергея Пиняева? Дмитрий Скопинцев не совсем доработал? Вратарь Игорь Лещук не лучшим образом сыграл?

Навес был достаточно быстрый, хороший. Думаю, для Игоря выходить туда, когда вся линия защиты и нападающие идут в эту зону, тоже тяжело. Надо дорабатывать со своим игроком до конца.

Мячом больше владел "Локомотив", а "Динамо" действовал на контратаках. Перед матчем казалось, что будет наоборот.

Мы сделали ротацию состава. "Локомотив" играл плюс‑минус восемью игроками основного состава. Мне тоже важно видеть игроков в таких сложных играх. Сегодня "Локомотив" был лучше нас.

1:2 перед ответным матчем — существенное поражение? Мы должны хотеть выиграть, минимум не проиграть. Всегда приятнее ехать на ответный матч с запасом. Сейчас мы поедем туда, нам надо догонять их. Нас ждет сложная игра, сложная ситуация», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».