Колыванов: «Динамо» и «Локомотив» будут играть в атакующий футбол любыми составами

Экс-нападающий московского «Динамо»рассказал, что он ждет от четвертьфинальной игры в Кубке России Пути РПЛ от своего родного клуба и «Локомотива».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Колыванов Фото: 1fnl.ru

«Наверное, в предстоящем матче "Динамо" — "Локомотив" появятся футболисты, которые меньше всего были задействованы в прошлых играх. Это две играющие команды, этого не отнять. Даже вторыми составами не поменяется тактический рисунок.

Будет атакующий футбол, ведь эти команды не любят отсиживаться в обороне. Самое главное, чтобы в защите не наделали глупых ошибок, хотя "Динамо" часто их допускает. Динамовцы последний раз не пропускали только в матче с "Рубином". Но "Динамо" остаётся "Динамо", которое может выдать прекрасную серию. Однако если команда расслабляется, то их сразу же наказывают», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на футбол

Матч пройдет сегодня, 5 ноября, в 20:45 по мск на домашнем поле «Динамо».