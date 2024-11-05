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    Колыванов: «Динамо» и «Локомотив» будут играть в атакующий футбол любыми составами

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    Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что он ждет от четвертьфинальной игры в Кубке России Пути РПЛ от своего родного клуба и «Локомотива».

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Наверное, в предстоящем матче "Динамо" — "Локомотив" появятся футболисты, которые меньше всего были задействованы в прошлых играх. Это две играющие команды, этого не отнять. Даже вторыми составами не поменяется тактический рисунок.

    Будет атакующий футбол, ведь эти команды не любят отсиживаться в обороне. Самое главное, чтобы в защите не наделали глупых ошибок, хотя "Динамо" часто их допускает. Динамовцы последний раз не пропускали только в матче с "Рубином". Но "Динамо" остаётся "Динамо", которое может выдать прекрасную серию. Однако если команда расслабляется, то их сразу же наказывают», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    Матч пройдет сегодня, 5 ноября, в 20:45 по мск на домашнем поле «Динамо».

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