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    Дарвин Нуньес и Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Байер». Онлайн
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    Источник: «Манчестер Сити» раздумывает о расставании с Грилишем

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб. Об этом сообщает TEAMtalk.

    Джек Грилиш — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Джек Грилиш — полузащитник «Манчестер Сити»

    Стало известно, что вероятный уход полузащитника летом 2025-го года устроит обе стороны. Тем более, Грилиш постепенно теряет значимость в «Манчестер Сити».

    Руководство «горожан» хотят заработать на полузащитнике предстоящим летом, освободив место для будущих подписаний. Сам Грилиш также готов рассмотреть свой уход из «Манчестер Сити».

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