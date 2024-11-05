Источник: «Манчестер Сити» раздумывает о расставании с Грилишем

Полузащитникможет покинуть клуб. Об этом сообщает TEAMtalk.

Стало известно, что вероятный уход полузащитника летом 2025-го года устроит обе стороны. Тем более, Грилиш постепенно теряет значимость в «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» хотят заработать на полузащитнике предстоящим летом, освободив место для будущих подписаний. Сам Грилиш также готов рассмотреть свой уход из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «горожан» 7 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отметился результативной передачей.