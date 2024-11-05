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    Дарвин Нуньес и Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Байер». Онлайн
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    Галактионов: Мы не собираемся останавливаться на достигнутом

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что сейчас у него команда представляет единый коллектив, все футболисты объединены общей целью и готовы к победам.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Достаточно хорошая организация игры, хорошие контрвыпады, давление с нашей стороны, хотя у соперника было на день больше, чтобы отдохнуть. Мы довольны. Ребята, которые вышли на замену, внесли свою изюминку.

    Мы акцентировали внимание ребят, как соперники играют при стандартах в обороне, какие зоны необходимо использовать. Сесар Монтес отлично воспользовался, тот же момент с Пиняевым.

    Он оказался в нужном месте, замкнув дальнюю штангу. Также у нас был момент, чтобы забить третий. В разговоре с ребятами надо сделать акцент на то, что наш менталитет и психология — не останавливаться на достигнутом, есть возможность еще забивать и двигаться вперед.

    Быстрое восстановление Батракова — это блестящая работа медицинского штаба, реабилитологов, врачей, массажистов. Он был готов начать матч с первых минут, быстро восстановился.

    Ответный матч — отдельная история. Хорошо, что добыли победу, уже есть внутренняя уверенность для команды на сегодня, не говорим про дальнейшие этапы.

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    Мы движемся в правильном направлении, команда организована, хорошо готова физически и готова решать наступательные задачи. Все ребята объединены одной общей игровой идеей. Все друг перед другом честно работают», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

    В первом матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 28 ноября на «РЖД Арене».

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