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    Эдегор приступил к тренировкам после длительного отсутствия из-за травмы

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    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»
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    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»

    Норвежский футболист получил травму во время выступления за национальную команду в Лиге наций против Австрии (2:1) 9-го сентября. На 67-й минуте поединка Эдегор подвернул лодыжку и покинул поле.

    В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Арсенал» 3 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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