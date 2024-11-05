Эдегор приступил к тренировкам после длительного отсутствия из-за травмы

Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала» Фото: arsenal.com
Норвежский футболист получил травму во время выступления за национальную команду в Лиге наций против Австрии (2:1) 9-го сентября. На 67-й минуте поединка Эдегор подвернул лодыжку и покинул поле.
В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Арсенал» 3 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.
В следующем матче «канониры» сыграют против «Интера» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов завтра, 6-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.