Эдегор приступил к тренировкам после длительного отсутствия из-за травмы

Полузащитниквернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Норвежский футболист получил травму во время выступления за национальную команду в Лиге наций против Австрии (2:1) 9-го сентября. На 67-й минуте поединка Эдегор подвернул лодыжку и покинул поле.

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Арсенал» 3 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

В следующем матче «канониры» сыграют против «Интера» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов завтра, 6-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.