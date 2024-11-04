Футболисты «МЮ» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе

Игрокижелают, чтобы исполняющий обязанности главного тренераостался в клубе после прихода. Об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что футболистам «Манчестер Юнайтед» нравится, как наставник общается с ними. Игроки хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе, но нидерландец может покинуть «красных дьяволов».

Дело в том, что новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим желает привезти с собой тренерский штаб из «Спортинга» — помощников Карлоса Фернандеша, Аделио Кандидо и Эмануэля Ферро.

Ранее сообщалось о том, что Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» 11-го ноября. После 10-и туров в английской Премьер-лиге «манкунианцы» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе.