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    Титов рассказал, почему его разочаровал матч «Спартака» и ЦСКА

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально.

    Хотелось бы говорить о красивых голах — например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся. Очень красиво на паузе сыграл Барко — убрал двоих и отдал передачу. Дальше — великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всё исполнил.

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    • Но мастер в кавычках: всё же Медина сегодня не игрок стартового состава», — приводит слова Титова «Чемпионат».

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