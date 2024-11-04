Титов рассказал, почему его разочаровал матч «Спартака» и ЦСКА

Бывший капитан «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(2:0) в 14-м туре РПЛ.

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально.

Хотелось бы говорить о красивых голах — например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся. Очень красиво на паузе сыграл Барко — убрал двоих и отдал передачу. Дальше — великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всё исполнил.

Но мастер в кавычках: всё же Медина сегодня не игрок стартового состава», — приводит слова Титова «Чемпионат».