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    Невилл считает, что у «Арсенала» остались шансы на чемпионство в АПЛ

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах «Арсенала» на победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Послушайте, я не сижу здесь сейчас, думая, что "Арсенал" выбыл из чемпионата, что это их откат.

    Это может быть наивно, возможно, я буду сидеть здесь через 3 месяца и говорить, что я был совершенно неправ, но, может быть это то, что нужно этой команде, чтобы сделать мощный рывок и выиграть чемпионат. Потому что они будут смотреть на "Ливерпуль" и "Сити" и думать, что они не совсем идеальны, они не такие, какими были три или четыре года назад. Это большой шанс. (Они должны сказать себе):»Что мы делаем? Просыпаемся«.

    К "Арсеналу" в данный момент много вопросов, но я не исключаю, что они выиграют титул. Я все еще считаю, что они выиграют его. И может быть это то, что им нужно, чтобы это сделать», — сказал Невилл Football London.

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    • Напомним, что в 10-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Ньюкасл» со счетом 1:0. После этого матча «канониры» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.

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