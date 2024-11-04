Источник: В «Реале» недовольны игрой Мбаппе

Футболисты и тренерский штабнедовольны игрой нападающего командыв обороне. Об этом сообщает Relevo.

Стало известно, что футболистов «Реала» раздражает игра Килиана Мбаппе на своей половине поля. К примеру, форвард пробежал 8 км за весь матч против «Барселоны» (0:4), хотя показатели других игроков «сливочных» превышает 10 км.

Из-за плохой игры Мбаппе в обороне больше работы приходится выполнять полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти размышляет над тем, как исправить эту ситуацию.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 14 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.