Мареска про Кайседо: Он очень сильно улучшился, показывает фантастические результаты

Главный тренероценил игру полузащитника командыв нынешнем сезоне.

«С тех пор как мы приехали, Мойсес показывает фантастические результаты. Игроки — люди, и это нормально — иметь небольшие взлёты и падения. Кайседо очень сильно улучшился. Мы стараемся проводить время с ним, да и со всеми остальными тоже, чтобы попытаться улучшить их. Мойсес показывает, насколько он хорош.

Если он был так хорош в "Брайтоне", это не значит, что, когда он перейдёт в "Челси", он автоматически станет таким же хорошим, как в "Брайтоне". Ему нужно ещё немного времени, чтобы адаптироваться. Челси» — большой клуб, один из лучших клубов в мире, так что адаптация проходит нелегко, и, когда игроки переходят в «Челси», это не происходит автоматически. Возможно, вам нужно немного времени, и сейчас Мойсес показывает, насколько он был хорош и насколько он хорош в этом году«, — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кайседо провел за "Челси" 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил гол и сделал 2 голевые передачи.