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    Мареска про Кайседо: Он очень сильно улучшился, показывает фантастические результаты

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру полузащитника команды Мойсеса Кайседо в нынешнем сезоне.

    Мойсес Кайседо — полузащитник «Челси»
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    Мойсес Кайседо — полузащитник «Челси»

    «С тех пор как мы приехали, Мойсес показывает фантастические результаты. Игроки — люди, и это нормально — иметь небольшие взлёты и падения. Кайседо очень сильно улучшился. Мы стараемся проводить время с ним, да и со всеми остальными тоже, чтобы попытаться улучшить их. Мойсес показывает, насколько он хорош.

    Если он был так хорош в "Брайтоне", это не значит, что, когда он перейдёт в "Челси", он автоматически станет таким же хорошим, как в "Брайтоне". Ему нужно ещё немного времени, чтобы адаптироваться. Челси» — большой клуб, один из лучших клубов в мире, так что адаптация проходит нелегко, и, когда игроки переходят в «Челси», это не происходит автоматически. Возможно, вам нужно немного времени, и сейчас Мойсес показывает, насколько он был хорош и насколько он хорош в этом году«, — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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    • В нынешнем сезоне Кайседо провел за "Челси" 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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