ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    Все новости спорта

    «Пари Сен-Жермен» готов заплатить 100 млн евро за защитника «Барселоны»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Пари Сен-Жермен» определился с одной из главных трансферных целей.

    Жюль Кунде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жюль Кунде

    По информации Fichajes, парижский клуб хочет приобрести защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

    При этом источник утверждает, что «ПСЖ» готов предложить за французского футболиста 100 миллионов евро.

    Также отмечается, что «ПСЖ» намерен использовать Кунде в центре защиты — на любимой позиции игрока. В «Барсе» он играет на правом фланге обороны.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • В текущем сезоне Кунде провел за «Барселону» 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кунде в 55 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
  • «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры