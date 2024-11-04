«Пари Сен-Жермен» готов заплатить 100 млн евро за защитника «Барселоны»

определился с одной из главных трансферных целей.

По информации Fichajes, парижский клуб хочет приобрести защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

При этом источник утверждает, что «ПСЖ» готов предложить за французского футболиста 100 миллионов евро.

Также отмечается, что «ПСЖ» намерен использовать Кунде в центре защиты — на любимой позиции игрока. В «Барсе» он играет на правом фланге обороны.

В текущем сезоне Кунде провел за «Барселону» 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кунде в 55 миллионов евро.