ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПобеда на классе. Кажется, «Краснодар» готов стать чемпионом
  • 00:45
    • «Интер» всухую обыграл «Венецию», у Мартинеса — гол
    Все новости спорта

    Червиченко: Станкович вообще ничего не улучшил в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    Ранее красно-белые в дерби одолели ЦСКА со счетом 2:0.

    «Станкович вообще ничего не прибавил и не улучшил, всё происходит из-за индивидуальных действий игроков, ведь гол даже Бонгонда — это не результат какой-то атаки, а результат индивидуального прохода и отличного удара.

    Тот "Спартак", который привыкли видеть — его ажурный футбол, передачи, короткий пас, этого же нет. Я даже отметил, что в начале матча они были похожи на армейцев начала 2000-х, когда надо было бить, бежать, переламывать соперника пополам, этим они и занимались. Вообще считаю, что Николич лучше, чем Станкович», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров «Спартак» идет 5-м в таблице, набрав 25 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
  • «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штурм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры