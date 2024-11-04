Черданцев о матче ЦСКА — «Спартак»: В нем было мало футбола

Комментатор «Матч ТВ»поделился своим мнением о московском дерби между(0:2).

«Мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола. Много ненужных эмоций. Я в своей жизни комментировал столько дерби в разных странах, и то, что было в субботу — это не то дерби, которое хотелось видеть. Сухой хотел поднять планку единоборств, но футболисты его неправильно поняли. Возникла путаница между высокой планкой единоборств и вседозволенностью с хулиганством. О каком футболе можно говорить, если команда хозяев наносит один удар в створ ворот за матч? При том, что "Спартак" — не самая великая команда по игре в обороне. ЦСКА провел самый слабый матч в сезоне. Я очень разочарован.

Мне все равно, за что удалили Литвинова. Пусть разбираются эксперты. Когда все дерутся друг с другом, надо удалять поровну футболистов с каждой стороны. В принципе, можно было удалять всех. Но я не специалист по единоборствам, я комментирую футбол», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-лиги с 25-ю очками в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (24 балла).