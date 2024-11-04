Бонгонда о своем голе в ворота ЦСКА: Увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот

Нападающийрассказал о своем забитом голе в ворота(2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Мойзес — очень хороший защитник, он пытался перехватить мяч, но я сделал рывок, обошел его, увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот, и пробил. Получилось забить», — сказал Бонгонда в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что нападающий «Спартака» вошел в символическую сборную 14-го тура РПЛ. В нынешнем сезоне Бонгонда провел за «красно-белых» 14 встреч в рамках чемпионата России, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Спартак» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-лиги с 25-ю очками после 14-и туров.