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    Бонгонда о своем голе в ворота ЦСКА: Увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот

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    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем забитом голе в ворота ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Тео Бонгонда — нападающий «Спартака»
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    Тео Бонгонда — нападающий «Спартака»

    «Мойзес — очень хороший защитник, он пытался перехватить мяч, но я сделал рывок, обошел его, увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот, и пробил. Получилось забить», — сказал Бонгонда в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что нападающий «Спартака» вошел в символическую сборную 14-го тура РПЛ. В нынешнем сезоне Бонгонда провел за «красно-белых» 14 встреч в рамках чемпионата России, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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