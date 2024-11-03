Юран прокомментировал исход московского дерби

Известный российский игрок и тренер, бывший нападающий «Спартака»прокомментировал исход матча ЦСКА — «Спартак» (0:2) в рамках 14-го тура РПЛ.

«Мало было мячей, а так всё присутствовало: красные карточки, драки, эмоции. Было бы чуть больше на табло… Я не припомню так на своем веку, чтобы оно было такое. И драка произошла, эмоционально было все, футболисты были заряжены. Не помню, когда "Спартак" обыгрывал ЦСКА на их поле. Давненько.

С точки зрения футбола игрок и команды должны быть дисциплинированы. Сегодня дисциплина подвела ЦСКА, потому что нельзя сказать, что это какие‑то парни молодые или эмоции. Это зрелые и квалифицированные футболисты», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» поднялся на пятое место с 25 очками, а ЦСКА (24) идет строчкой ниже.