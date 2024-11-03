ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби
  • 00:48
    • Гол Рейндерса принес «Милану» победу в матче с «Монцей»
  • 22:50
    • «Спартак» на выезде переиграл ЦСКА
  • 22:37
    • «Боруссия» сломила сопротивление «РБ Лейпцига»
  • 21:14
    • «ПСЖ» выиграл у «Ланса», Сафонов провел весь матч
  • 20:35
    • Соболенко обыграла Циньвэнь в первом матче Итогового чемпионата WTA
    Все новости спорта

    Юран прокомментировал исход московского дерби

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак ЦСКА
    Известный российский игрок и тренер, бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал исход матча ЦСКА — «Спартак» (0:2) в рамках 14-го тура РПЛ.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Мало было мячей, а так всё присутствовало: красные карточки, драки, эмоции. Было бы чуть больше на табло… Я не припомню так на своем веку, чтобы оно было такое. И драка произошла, эмоционально было все, футболисты были заряжены. Не помню, когда "Спартак" обыгрывал ЦСКА на их поле. Давненько.

    С точки зрения футбола игрок и команды должны быть дисциплинированы. Сегодня дисциплина подвела ЦСКА, потому что нельзя сказать, что это какие‑то парни молодые или эмоции. Это зрелые и квалифицированные футболисты», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» поднялся на пятое место с 25 очками, а ЦСКА (24) идет строчкой ниже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» обыграет «Челси» в первом матче АПЛ без тен Хага?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Какая команда продлит серию без поражений?
  • «Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Краснодар» продлит победную серию?!
  • «Краснодар» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  2.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры