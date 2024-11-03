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    Титов: Барко — мастер, развил вторую голевую атаку

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    Хавбек «Спартака» Егор Титов оценил игру хавбека красно-белых Эсекьеля Барко в дерби с ЦСКА (2:0).

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Барко — мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. "Спартак" просто реализовал численное большинство. Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать.

    Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо», — цитирует Титова «СЭ».

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