Титов: Барко — мастер, развил вторую голевую атаку

Хавбек «Спартака»оценил игру хавбека красно-белыхв дерби с ЦСКА (2:0).

«Барко — мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. "Спартак" просто реализовал численное большинство. Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать.

Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо», — цитирует Титова «СЭ».