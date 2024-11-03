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    Ван Нистелрой: Хочу и дальше помогать «Манчестер Юнайтед» в любом качестве

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    И.о главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, что хочет и дальше находиться в системе клуба.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    Я по‑прежнему очень мотивирован помогать «Манчестер Юнайтед» в любом качестве. После приезда Аморима я вернусь к контракту помощника, который рассчитан на этот и следующий сезоны.

    Это будет непродолжительная работа в качестве исполняющего обязанности, это было сказано очень четко, и я доволен этим. Я чувствовал, что призван помочь клубу в текущей ситуации. Я хочу помогать «МЮ» двигаться вперед. Это моя цель, — цитирует ван Нистелроя Eurosport.

    Голландец возглавил манкунианцев после отставки Эрика тен Хага. После этого было объявление о назначении португальца Рубена Аморима, который приступит к своим обязанностям 11 ноября.

    Календарь и таблица АПЛ

    Под руководством ван Нистелроя «МЮ» сыграет с «Челси» в 10-м туре АПЛ 3 ноября.

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