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    Мареска: Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.

    Игроки "Юнайтед" хотят доказать, что они достаточно хороши. У нового тренера другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому.

    Замена Гюсто? Это было совершенно очевидно. Мы попробовали что-то изменить в тактическом плане. Дело не в травме Мало, это просто тактическое решение», — цитирует Мареску ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.

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