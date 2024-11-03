Мареска: Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.

Игроки "Юнайтед" хотят доказать, что они достаточно хороши. У нового тренера другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому.

Замена Гюсто? Это было совершенно очевидно. Мы попробовали что-то изменить в тактическом плане. Дело не в травме Мало, это просто тактическое решение», — цитирует Мареску ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.