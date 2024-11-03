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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Челси» в центральном матче 10-го тура АПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков в 9-ти матчах. На счету манкунианцев 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 8:11.

    После поражения в крайнем туре от «Вест Хэма» (1:2) руководство «Манчестер Юнайтед» уволило главного тренера команды Эрика тен Хага и временно назначила на его место Руда ван Нистелроя. Самого голландца должен будет сменить Рубен Аморим из «Спортинга», который уже расторг контракт с португальским клубом.

    Под руководством Руда ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» успел провести один матч, обыграв «Лестер» в 1/8 финала Кубка английской лиги — 5:2. Следующим соперником «красных дьяволов» станет «Тоттенхэм».

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    «Челси»

    «Челси» находится на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 17 очков в 9-ти матчах. На счету лондонской команды 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 19:11.

    В прошлом туре «Челси» победил впервые за три матча, одолев на своем поле «Ньюкасл» (2:1). До этого «синие» уступили «Ливерпулю» (1:2) и поделили очки с «Ноттингем Форест» (1:2).

    В середине этой недели «Челси» вновь встретился с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги. На этот раз подопечные Энцо Марески проиграли со счетом 0:2 и вылетели на стадии 1/8 финала.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Манчестер и 4:3 в Лондоне.

    Всего в 10-ти последних матчах «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 раза, на счету «Челси» 2 победы и 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с коэффициентом 2.73.

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