«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Челси» в центральном матче 10-го тура АПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков в 9-ти матчах. На счету манкунианцев 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 8:11.

После поражения в крайнем туре от «Вест Хэма» (1:2) руководство «Манчестер Юнайтед» уволило главного тренера команды Эрика тен Хага и временно назначила на его место Руда ван Нистелроя. Самого голландца должен будет сменить Рубен Аморим из «Спортинга», который уже расторг контракт с португальским клубом.

Под руководством Руда ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» успел провести один матч, обыграв «Лестер» в 1/8 финала Кубка английской лиги — 5:2. Следующим соперником «красных дьяволов» станет «Тоттенхэм».

«Челси»

«Челси» находится на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 17 очков в 9-ти матчах. На счету лондонской команды 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 19:11.

В прошлом туре «Челси» победил впервые за три матча, одолев на своем поле «Ньюкасл» (2:1). До этого «синие» уступили «Ливерпулю» (1:2) и поделили очки с «Ноттингем Форест» (1:2).

В середине этой недели «Челси» вновь встретился с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги. На этот раз подопечные Энцо Марески проиграли со счетом 0:2 и вылетели на стадии 1/8 финала.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Манчестер и 4:3 в Лондоне.

Всего в 10-ти последних матчах «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 раза, на счету «Челси» 2 победы и 5 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с коэффициентом 2.73.