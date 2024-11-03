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    Лапочкин: Думаю, у Роши будет длительная дисквалификация

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что защитник ЦСКА Виллиан Роша должен получить длительную дисквалификацию за действия в адрес арбитра и удар в лицо Срджана Бабича из «Спартака».

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    Ранее красно-белые в дерби победили ЦСКА со счетом 2:0. Матч состоялся 2 ноября.

    «Думаю, это будет длительная дисквалификация. Во‑первых, Роша должен получить наказание за агрессивное поведение на поле, когда ударил в лицо соперника. Мне кажется, что за это будет максимум две игры. Во‑вторых, физическое воздействие на официальное лицо — это серьезная статья.

    Наверное, Роша принесет извинения, скажет, что бес попутал. Но по факту он должен получить длительную дисквалификацию. КДК должен вынести то справедливое решение, которое Роша заслужил своим безобразным поведением», — сказал Лапочкин «Матч ТВ».

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