Лапочкин: Думаю, у Роши будет длительная дисквалификация

Бывший арбитр ФИФАзаявил, что защитник ЦСКАдолжен получить длительную дисквалификацию за действия в адрес арбитра и удар в лицоиз «Спартака».

Ранее красно-белые в дерби победили ЦСКА со счетом 2:0. Матч состоялся 2 ноября.

«Думаю, это будет длительная дисквалификация. Во‑первых, Роша должен получить наказание за агрессивное поведение на поле, когда ударил в лицо соперника. Мне кажется, что за это будет максимум две игры. Во‑вторых, физическое воздействие на официальное лицо — это серьезная статья.

Наверное, Роша принесет извинения, скажет, что бес попутал. Но по факту он должен получить длительную дисквалификацию. КДК должен вынести то справедливое решение, которое Роша заслужил своим безобразным поведением», — сказал Лапочкин «Матч ТВ».