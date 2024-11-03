Кечинов: Литвинов не должен был получать красную карточку в игре с ЦСКА

Экс-нападающий «Спартака»прокомментировал драку в игре 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:0).

«Считаю, что там не было удара по лицу, это была самооборона. Да, Литвинов взял Рошу за лицо, но он его не ударил, а отодвинул. Я не увидел какой-то серьезной агрессии. Он видел, что Роша бьет наотмашь, и у него сработала реакция, чтобы обезопасить свое лицо. Поэтому я уверен, что это не красная карточка», — сказал Кечинов «СЭ».

На 54-й вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Сухой удалил армейца Виллиан Рошу и спартаковца Руслана Литвинова.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 25 очками идет пятым в таблице РПЛ. ЦСКА после этого поражения опустился на шестую строчку с 24 очками.