Бонгонда: Смотрел на Пьянича по телевизору еще ребенком

Вингер московского «Спартака»высказался после победы в РПЛ над ЦСКА (2:0) и персонально отметил полузащитника армейцев

«У "Спартака" хорошие футболисты. Я сказал, что мы можем бороться и можем делать это постоянно, если захотим. В футболе сразу всё понятно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же.

Что касается игры против Пьянича, я наблюдал за Миралемом, когда был ещё ребенком. Теперь могу играть против него на поле. Отношусь с уважением к опыту этого футболиста», — сказал Бонгонда «Чемпионату».

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Тео Бонгонда забил первый мяч в игре с ЦСКА на 45-й минуте, он в итоге стал победным.