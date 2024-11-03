Аленичев считает, что Станкович определился с основным составом «Спартака»

Экс-футболиствысказался о работе главного тренерапосле победы в матче 14-го тура РПЛ против(2:0).

«Думаю, Станкович теперь понял, что состав, который вышел вчера, будет основным в ближайших матчах. Может быть, одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой», — сказал Аленичев Чемпионату.

Напомним, что «Спартак» смог обыграть ЦСКА (2:0) в московском дерби. После этого матча «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 25-ю очками в активе.

В следующем поединке «Спартак» сыграет против «Ростова» 5-го ноября в рамках Кубка России.