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    Рахимич: Семак не только лучший тренер РПЛ, но и хороший человек

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    Босниец Элвер Рахимич оценил работу своего бывшего партнера по московскому ЦСКА Сергея Семака на посту главного тренера петербургского «Зенита».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Семак — прежде всего очень хороший человек. Вот эти качества у него на высоте. Ну и организационные задатки у него с молодости просматривались. Он всегда видел футбол по-своему. Наверное, Сергей внимательно слушал иностранных тренеров "Зенита" и многое у них почерпнул.

    Благодаря всему этому Семак и стал лучшим тренером России последних шести-семи лет. И он этот статус постоянно подтверждает. Очень сложно выигрывать чемпионат каждый год, но Семаку это удаётся», — сказал Рахимич «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Рахимич играл в ЦСКА с 2001 по 2014 год, а после окончания карьеры трудился в ДЮСШ московского клуба.

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