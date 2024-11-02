Рахимич: Россия — моя вторая родина

Бывший полузащитник московского ЦСКАрассказал, как относится к России, где провел большую часть своей футбольной карьеры.

«Сколько вы в итоге прожили в России? Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года — считай, почти четверть века. Россия — моя вторая родина.

Почему же уехали? Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учёбы мы переехали в Стамбул. Конечно, тяжело было уезжать спустя столько лет.

А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещё вернёмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем, — сказал Рахимич "Чемпионату".

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Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 год, позже работал детским тренером в структуре клуба.