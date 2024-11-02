ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
    Все новости спорта

    Рахимич: Россия — моя вторая родина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, как относится к России, где провел большую часть своей футбольной карьеры.

    Элвир Рахимич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элвир Рахимич

    «Сколько вы в итоге прожили в России? Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года — считай, почти четверть века. Россия — моя вторая родина.

    Почему же уехали? Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учёбы мы переехали в Стамбул. Конечно, тяжело было уезжать спустя столько лет.

    А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещё вернёмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем, — сказал Рахимич "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 год, позже работал детским тренером в структуре клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Арсенал» наберет драгоценные очки
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Унион» даст бой «Баварии»
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры