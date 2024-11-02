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    Корнеев: Вряд ли Угальде забьет больше 10 мячей за сезон в РПЛ

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о нападающих «Спартака».

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Николсон пока самый сильный форвард в "Спартаке", но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?

    Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики.

    В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

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