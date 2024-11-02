Корнеев: Вряд ли Угальде забьет больше 10 мячей за сезон в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о нападающих

«Николсон пока самый сильный форвард в "Спартаке", но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?

Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики.

В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в ближайшем матче сыграет 2 ноября против ЦСКА, начало — в 20:45 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.