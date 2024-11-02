Корнеев: Вряд ли Угальде забьет больше 10 мячей за сезон в РПЛ

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
«Николсон пока самый сильный форвард в "Спартаке", но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?
Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики.
В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».
«Спартак» в ближайшем матче сыграет 2 ноября против ЦСКА, начало — в 20:45 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.