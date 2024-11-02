Корнеев: Обляков точно не слабее Барко

Известный игрок, тренер и бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал игру аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«У Барко 10 баллов по системе "гол плюс пас" в 12 турах. Достойно? Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.

Вы по-прежнему не понимаете, почему "Спартак" заплатил за него 14 миллионов? Никогда этого не пойму. Тем более, что "Спартак" заплатил больше. Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро! Неплохо для запасного игрока "Ривер Плейт", не правда ли?

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Можете сравнить по уровню мастерства Барко и Облякова? На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно.

Можем ли мы представить Барко на другой позиции, кроме свободного художника? Не думаю. При этом, уровень мастерства аргентинского легионера достаточно высокий», — сказал Корнеев «СЭ».

В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком» в так называемом Дерби всея Руси.