Корнеев: Станкович — слабый тренер

Известный футболист и тренерсчитает, что сербне тянет на уровень московского «Спартака».

«Риск увольнения всегда есть у каждого тренера. Что касается Станковича, он пока жестко недотягивает до уровня "Спартака". Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков.

Результаты "Спартака" связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», — сказал бывший спортивный директор «Зенита» в соцсети.

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров «Спартак» идет только на шестом месте в РПЛ. Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.