Карраскаль: Хочу получить российский паспорт

Полузащитник московского «Динамо»не против стать гражданином Российской Федерации и не считаться в российском Премьер-лиге легионером.

«Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в "Динамо" желающих последовать его примеру? Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока.

У вас есть такое желание? Я бы хотел», — цитирует Карраскаля «Евро-Футбол.Ру».

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Колумбиец перешел в «Динамо» в августе 2023 года из московского ЦСКА и заключил четырехлетний контракт с бело-голубыми. Всего за он сыграл за «Динамо» 44 матчей, забил 5 мяча и сделал 10 ассистов.