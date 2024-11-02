ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
  • 13:38
    • Шнайдер обыграла Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Источник: Беллингем недоволен своей ролью в этом сезоне

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем недоволен своей ролью в нынешнем сезоне.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    По данным авторитетного издания Marca, хавбек уже высказал недовольство главному тренеру Карло Анчелотти своей ролью на футбольном поле. По мнению Беллингема, он должен быть больше задействован в атакующей игре, но в этом сезоне полузащитник играет гораздо глубже.

    Анчелотти и руководство «Реала» также выразило недовольство текущей результативностью Беллингема и требует от него большей самоотдачи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне английский хавбек сыграл 7 матчей в Примере и сделал только одну голевую передачу. В прошлом чемпионате он провел 28 игр, забил 19 мячей и сделал 6 ассистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Унион» даст бой «Баварии»
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Арсенал» наберет драгоценные очки
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры