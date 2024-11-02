Источник: Беллингем недоволен своей ролью в этом сезоне

Английский полузащитник «Реала»недоволен своей ролью в нынешнем сезоне.

По данным авторитетного издания Marca, хавбек уже высказал недовольство главному тренеру Карло Анчелотти своей ролью на футбольном поле. По мнению Беллингема, он должен быть больше задействован в атакующей игре, но в этом сезоне полузащитник играет гораздо глубже.

Анчелотти и руководство «Реала» также выразило недовольство текущей результативностью Беллингема и требует от него большей самоотдачи.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне английский хавбек сыграл 7 матчей в Примере и сделал только одну голевую передачу. В прошлом чемпионате он провел 28 игр, забил 19 мячей и сделал 6 ассистов.