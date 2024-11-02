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    Рахимич: Акинфеев способен доиграть до 45 лет

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    Бывший хавбек московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал игровую форму своего бывшего одноклубника Игоря Акинфеева.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Вообще не удивлен его спортивным долголетием. Акинфеев — легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик (прозвище Акинфеева в молодости) — большой профессионал.

    Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему ещё долго защищать цвета родного клуба. Он ещё долго может играть. А главное — может много дать ЦСКА.

    Да, ему уже 39-й год идет. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещё не один год будет радовать наших болельщиков», — сказал Рахимич «Чемпионату».

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    Рахимич и Акинфеев выступали вместе за ЦСКА с 2001 по 2014 год.

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